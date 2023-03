Drie dagen van nationale rouw in Griekenland na dodelijk treinongeluk

Ook de Griekse president Sakellaropoulou is onderweg naar de plaats van het ongeluk. Zij is daarvoor eerder teruggekeerd van een staatsbezoek aan Moldavië, waar ze vanmorgen was aangekomen. Naar eigen zeggen wil de president dicht bij "haar mensen" zijn, om degenen die dat nodig hebben te ondersteunen.

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers hangen de vlaggen in openbare gebouwen in Griekenland tot en met vrijdag halfstok. Ook gaan publieke vieringen niet door, zei Mitsotakis, die vanochtend aanwezig was op de rampplek. Eigenlijk zou hij vandaag een bezoek brengen aan de locatie van waaruit het treinverkeer in Noord-Griekenland wordt gecoördineerd, maar die afspraak is na de fatale botsing geannuleerd.

De brandweer verwacht dat het dodental nog verder zal oplopen. Meer dan zestig mensen liggen met verwondingen in het ziekenhuis. Enkele zijn er slecht aan toe. Voor bezorgde familieleden is een noodnummer geopend waar zij terechtkunnen met vragen.

In de trein naar Thessaloniki zaten veel jongeren en studenten, die onderweg naar huis waren na een lang carnavalsweekend om het begin van de Grieks-orthodoxe vastentijd in te luiden. Toen de trein op hoge snelheid een tunnel uitreed, in de buurt van de stad Larissa, botste het voertuig frontaal op een goederentrein die van de andere kant kwam.

Vrijwel direct na de botsing vlogen de voorste treinstellen in brand. Volgens de brandweer liep de temperatuur daardoor op tot zo'n 1200 graden. Vanwege het daardoor ontstane verwrongen staal hebben reddingswerkers grote moeite om bij de wrakstukken te komen. Ook zijn veel lichamen verkoold, wat de identificatie van de slachtoffers bemoeilijkt.

Onderzoek naar oorzaak

De vraag is hoe de passagierstrein en goederentrein op hetzelfde spoor terecht konden komen, terwijl er op de rampplek twee sporen naast elkaar liggen. De politie is direct een onderzoek gestart en heeft onder anderen drie spoorwegmedewerkers ondervraagd die verantwoordelijk waren voor het traject.

Volgens de vakbond van machinisten is het ongeluk mogelijk te wijten aan menselijke fouten en een falend coördinatiesysteem. "Niks werkt", stelde vakbondvoorzitter Kostas Genidounias eerder vandaag in een interview met de publieke omroep ERT.

Volgens hem moeten machinisten veel handmatig doen en verloopt een groot deel van de communicatie via een radiosysteem, en niet via een elektronisch begeleidingssysteem. Zo'n systeem is er wel, maar werkt volgens Genidounias niet goed. Daarover zouden machinisten al meerdere keren hebben geklaagd.

Genidounias zegt dat de stationschefs momenteel verantwoordelijk zijn voor het correct doorsturen van passerende treinen. Vermoedelijk is de passagierstrein vanaf het station van Larissa op het verkeerde spoor gezet, schrijven Griekse media.

Internationaal medeleven

De Griekse autoriteiten spreken van een "nationale tragedie". Het is een van de dodelijkste treinongelukken in het land in decennia. In 1972 botsten in de buurt van Larissa ook twee treinen op elkaar. Daarbij vielen toen negentien doden.

Regeringsleiders betuigen hun medeleven aan de Grieken. Zo laat premier Rutte via Twitter weten dat zijn gedachten bij de slachtoffers en hun nabestaanden zijn.