Nog niet uniek, maar onvergetelijk is het bekersprookje van Spakenburg zeker wel

IJsselmeervogels werd voor die prestatie in 1975 zelfs uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar, na zeges op onder meer FC Groningen en AZ. Uiteindelijk was FC Twente te sterk.

De halvefinaleplaats van Spakenburg na de sensationele 1-4 zege bij FC Utrecht is niet uniek in de historie van het Nederlandse bekervoetbal. Ook IJsselmeervogels en VVSB haalden als amateurclub de laatste vier.

VVSB evenaarde die prestatie in 2016 en werd uiteindelijk een halt toegeroepen door FC Utrecht. Ook al versloegen de amateurs uit Noordwijkerhout op weg naar de laatste vier geen enkele eredivisionist, de wederopstanding tegen FC Den Bosch in de laatste tien minuten na een 2-0 achterstand was wel heroïsch.

Maar wat is dan de grootste stunt ooit?

Bekerhouder sneuvelt tegen Swift

Vijf jaar geleden schakelden de amateurs van Swift na penalty's bekerhouder Vitesse uit in de eerste ronde. En de zeges van PEC Zwolle op Ajax (5-1, in 2014) en FC Utrecht op Feyenoord (4-1, in 2003) in de finale waren weer onverwachte uitschieters.

In de jaren negentig kwam het in vier jaar tijd drie keer voor dat een club uit de eerste divisie de eindstrijd haalde, maar zowel FC Den Bosch, sc Heerenveen als NEC wist de beker uiteindelijk niet te winnen. Verrassender is dan wellicht de stunt van NEC in de halve finale op bezoek in De Meer.

Na afloop van de zege op het grote Ajax van Louis van Gaal (1-2) schoof de hele selectie aan bij Mart Smeets in Studio Sport.