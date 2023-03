Familie doodgeschoten broer van kroongetuige blij met onderzoeksrapport OVV

De familie van de in 2018 doodgeschoten broer van kroongetuige Nabil B. verwelkomt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In dat rapport staat dat het Openbaar Ministerie destijds is tekortgeschoten in de beveiliging van Nabil B., kroongetuige in het omvangrijke Marengo-proces. Zijn broer Reduan werd in maart 2018 in Amsterdam vermoord.

"Het rapport bevestigt wat wij al vanaf het begin weten: het kroongetuigesysteem voldoet niet, brengt onschuldige levens in gevaar en het OM is nalatig geweest aangaande onze veiligheid", reageert de familie in een persverklaring.

Niet alleen Reduan werd vermoord, ook advocaat van Nabil B., Derk Wiersum, en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries werden geliquideerd. In de verklaring verwijst de familie naar die laatste twee: "Wij zijn allereerst drie mannen verloren die ons dierbaar waren. Daarnaast zijn onze zorgvuldig opgebouwde levens verwoest en hebben wij na al die jaren nog steeds geen uitzicht op een veilig, sociaal en zinvol leven. Wij voelen ons al de jaren in de steek gelaten door het Openbaar Ministerie en de staat."

Aangedrongen op beveiliging

In het vandaag gepubliceerde rapport concludeert de Onderzoeksraad dat er voorafgaand aan de moorden door de politie en het OM veel signalen werden gemist. De verschillende diensten die betrokken waren bij bewaking en opsporing werkten bovendien langs elkaar heen.

Al eerder werd bekend dat Reduan, die niets met de criminele activiteiten van zijn broer te maken had, in de dagen voor zijn dood bang was. Hij vreesde voor wraak van Ridouan Taghi, tegen wie zijn broer zou getuigen. Hij sliep slecht en beklaagde zich in WhatsApp-berichten over de beveiliging die hij kreeg van het OM. Die mocht volgens hem "niets kosten".

De OVV onderstreept dat Reduan meermaals had aangedrongen op beveiliging van hemzelf en zijn familieleden. "Toen de aanslag op hem plaatsvond, waren er voor hem nog geen concrete beveiligingsmaatregelen getroffen", staat in het rapport. Enkel was afgesproken dat wanneer Reduan een melding zou doen bij de politie, die met "hoge prioriteit" zou worden opgepakt.

De familieleden roepen in hun verklaring op tot een volledige herziening van het kroongetuigensysteem: "Het huidige systeem is onmenselijk en kost mensenlevens. Er mogen niet meer slachtoffers vallen en bovendien mag niemand ons lot wachten. Wij hopen dat de minister in dit rapport aanleiding ziet om ons een oplossing te bieden voor de situatie waar wij ons nog steeds in bevinden, zodat onze levens enigszins perspectief zullen krijgen".