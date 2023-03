Belgisch parlementslid doelwit digitale aanval na kritiek op China

Een parlementslid in België dat zich kritisch uitliet over de stelselmatige onderdrukking van de Oeigoerse moslimminderheid in China was het doelwit van een digitale aanval. Dat melden Belgische media. Het Centrum voor Cybersecurity België (CBB) koppelt de aanvallers aan de Chinese staat.

Parlementariër Samuel Cogolati van de groene partij Ecolo stelde begin 2021 een resolutie op waarin de repressie van de Oeigoeren in de noordwestelijke regio Xinjiang werd veroordeeld. Daarin werd gesproken van "misdaden tegen de menselijkheid".

Rond die tijd kreeg de politicus in zijn werkmail een bericht van een zogenoemde nieuwsorganisatie die beweerde informatie te hebben over mensenrechtenschendingen in China. Cogolati had pas door dat het om een aanval ging toen hij daar door het CBB op werd geattendeerd. Het is niet duidelijk hoe de aanval precies in zijn werk ging en of de daders erin zijn geslaagd om gegevens buit te maken.

APT31

Het Belgische cybersecuritycentrum vermoedt dat hackersgroep APT31 erachter zit, maar zegt daarover geen volledige zekerheid te hebben. APT31 heeft banden met de Chinese overheid en wordt vaker in verband gebracht met digitale aanvallen op critici van de Communistische Partij.

APT31 maakt volgens de Britse zakenkrant Financial Times bij aanvallen vaak gebruik van zogeheten tracking pixels. Die kleine afbeeldingen worden bijvoorbeeld verstopt in een e-mail, om zo algemene gegevens over een computersysteem te verzamelen. Met die data kunnen dan vervolgstappen worden gezet.

"Als de Chinese Communistische Partij denkt dat ze ons op deze manier kunnen intimideren dan vergissen ze zich", zei Cogolati's partij Ecolo in een verklaring. "We zullen doorgaan met ons verzet totdat de kampen zijn gesloten. Het doelwit zijn van digitale spionage is niets vergeleken met de vervolging die miljoenen Oeigoeren, Tibetanen en prodemocratische activisten in Hongkong moeten doorstaan."

Duidelijkheid over omvang

Cogolati wil dat de omvang van de Chinese cyberaanvallen in kaart worden gebracht. "En de daders moeten worden gestraft door de Europese Unie", laat de parlementariër weten.

De politicus was in maart 2021 een van de tien Europese politici die door China op een sanctielijst werden gezet. Ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma werd daarop geplaatst. Peking beschuldigde de groep van "het beschadigen van de Chinese soevereiniteit en belangen en de kwaadaardige verspreiding van leugens en desinformatie".

In mei 2021 werden Belgische overheidssites getroffen door een grootschalige digitale aanval, op de dag dat het parlement een hoorzitting met Oeigoerse slachtoffers had gepland.