Europese Commissie wil digitaal EU-rijbewijs met proeftijd voor beginners

De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om de verkeersveiligheid in de EU te verbeteren. Als het aan de Commissie ligt, krijgen nieuwe auto- en motorrijders een voorwaardelijk rijbewijs, komt er een digitaal rijbewijs dat in alle EU-landen geldig is en wordt de opsporing en vervolging van verkeersovertreders uit andere EU-landen makkelijker.

EU-commissaris Vălean zegt dat dit in het belang is van alle verkeersdeelnemers. Het doel is om het aantal verkeersdoden in 2050 terug te brengen tot nul. Dat is ambitieus, vorig jaar waren het er nog 20.000 en dat waren vooral voetgangers, fietsers en scooter- en motorrijders.

Rijbewijs

Als de ministers van de EU-landen en het Europees Parlement instemmen met de voorstellen, geldt in de toekomst na het behalen van het rijexamen een proefperiode van twee jaar. Beginnende auto- en motorrijders mogen in die periode geen druppel alcohol drinken als ze achter het stuur willen plaatsnemen.

Jongeren kunnen op hun 17de met rijlessen beginnen, zowel voor personenauto's als voor vrachtwagens. In de lessen wordt extra aandacht besteed aan kwetsbare verkeersdeelnemers als voetgangers en fietsers.

Het nieuwe, overal in de EU geldende digitale rijbewijs zal online kunnen worden aangevraagd.

Vervolging verkeersmisdrijven

Volgens de Commissie blijft 40 procent van de verkeersovertredingen die EU-burgers in een ander EU-land plegen onbestraft, omdat de dader niet kan worden geïdentificeerd of omdat de boete niet wordt geïncasseerd.

Om daar verandering in te brengen, wil de Commissie politie en justitie in EU-landen toegang geven tot rijbewijsregisters in andere EU-landen. Ook moet de samenwerking tussen de autoriteiten bij ernstige delicten worden verbeterd.

Snelheidsovertredingen en rijden onder invloed worden nu al als ernstige delicten gezien. Als het aan de Commissie ligt, komen daar bumperkleven, gevaarlijk inhalen, gevaarlijk parkeren, het overschrijden van een doorgetrokken streep, tegen het verkeer in rijden en rijden met overbeladen voertuigen bij.

Ook wil de Commissie het rijverbod dat weggebruiker in eigen land krijgen, uitbreiden tot heel het EU-gebied.