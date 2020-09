Clubarts Feyenoord: 'Dat mensen besmet worden in stadion, moet ik nog zien'

Clubarts Casper van Eijck overlegt met Marcos Senesi - Pro Shots

"Voetbalwedstrijden zijn gevaarlijk, daar kun je besmet worden. Daar wordt nu voortdurend vanuit gegaan en over gespeculeerd. Wij willen op een wetenschappelijke manier onderzoeken of dat zo is." Als Casper van Eijck ergens van overtuigd is, dan kunnen weinigen hem weerhouden om zijn gelijk te halen. De clubarts van Feyenoord, tevens chirurg in het Erasmus Medisch Centrum, is de inspirator van de hartverwarmende knuffelacties voor zieke kinderen in De Kuip. In de coronacrisis toont hij zijn betrokkenheid en eigenzinnigheid. Toen begin augustus twee spelers van de Feyenoord-selectie besmet bleken - een van hen speelde zelfs nog mee in het oefenduel met Sparta - was Van Eijck stellig dat de betreffende speler tijdens dat duel nog niet besmettelijk was geweest. Nonchalance Van verschillende kanten trokken experts die conclusie in twijfel. En in Feyenoord-trainer Dick Advocaat vond hij een coach, die ondanks zijn eigen leeftijd, zachtst gezegd met enige nonchalance sprak over de risico's van het coronavirus. Nu wil Van Eijck, in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum, gemeente Rotterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond, de TU Delft en de universiteit van Wageningen, aantonen dat het bezoeken van voetbalwedstrijden met veel fans veilig kan en niet tot meer coronabesmettingen leidt. "Laat duidelijk zijn, het ultieme doel is een vol stadion", vertelt Van Eijck bij Langs de Lijn En Omstreken. "Maar nog veel belangrijker is om te weten of grote evenementen besmettingshaarden zijn. Wetenschappelijk gezien wordt ervan uitgegaan dat mensen besmet worden in de stadions. Dat moet ik nog maar zien."

U noemt dit onderzoek baanbrekend. Waarom? "Omdat we een van de eersten zijn, die gaan kijken wat voetbalwedstrijden tot gevolg hebben. Het duel in de Champions League tussen Atalanta en Valencia zou een superspreader zijn geweest. Maar toen was veel minder bekend. Over de besmettelijkheid en over de symptomen." Wat bent u van plan? "We hebben alle seizoenkaarthouders een speciale app gestuurd, waarin ze drie vragen moeten beantwoorden. Als daaruit blijkt dat iemand symptomen heeft, dan krijgt hij meteen het advies om niet naar stadion te komen. Wie wel naar stadion komt, kan gratis getest worden. Als mensen zich houden aan de regels en dus niet komen, zullen er dus geen besmette personen in het stadion zitten."

Casper van Eijck (rechts) met karakteristieke zonnebril tijdens het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk - Pro Shots

"Wij hopen dat de mensen hun maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid nemen om niet naar het stadion te komen als ze symptomen hebben. En wat wij willen weten in de weken erna is of die mensen het virus in het stadion hebben opgelopen. De GGD gaat in de regio Rotterdam navragen of ze bij wedstrijden zijn geweest."

Tot aan het thuisduel tegen Heerenveen op 23 december gaat u bij zes thuisduels onderzoek doen. Wanneer verwacht u de eerste resultaten? "Zondag tegen ADO Den Haag worden de testlocaties ingericht. Wij beïnvloeden de testcapaciteit trouwens niet. Wij gebruiken oude testmethodes, die qua uitslagen langer duren en daarom voor de GGD's niet meer bruikbaar zijn. Vooral de wedstrijd erna tegen Sparta hopen we 1.000 tot 1.500 supporters te testen." Het aantal besmettingen stijgt dagelijks, de angst voor een tweede golf is groot. En bij het eerste thuisduel van Feyenoord negeerden de supporters in groten getale de voorschriften qua afstand en zingen. Burgemeester Aboutaleb dreigde met maatregelen. Premier Rutte vond dat supporters "hun bek moesten houden".

Dick Advocaat zei doodleuk voor de camera: "Als dat niet meer mag dan moet je niet naar het stadion gaan. Belangrijkste is dat we anderhalve meter uit elkaar blijven staan." Hoe geloofwaardig is de ambitie om de Kuip weer vol te krijgen? "Dick Advocaat is ontzettend begripvol voor alle maatregelen die we hebben genomen. Dat zijn best veel en strenge maatregelen. Maar hij is ook een groot liefhebber van emotie."