Van kanker herstelde Seuntjens traint mee bij Sparta: 'Dit is mooiste wat er is'

'Gewoon' weer zijn voetbalschoenen aantrekken, een dolletje met teamgenoten, een bal op doel trappen - misschien miste Ralf Seuntjens die simpele dingen de afgelopen maanden nog wel het meest. "Dat je met z'n allen het veld oploopt, de sfeer in de kleedkamer weer kunt proeven, samen gaat lunchen. Dat is iets unieks, het mooiste wat er is. Dan gaat het kriebelen in je lijf." Hoe anders zag het leven van Seuntjens er de afgelopen negen maanden uit. Net begonnen aan zijn ultieme voetbalavontuur bij de Japanse club FC Imabari, kreeg hij in mei 2022 een alles veranderende diagnose: hij had lymfeklierkanker. Halsoverkop vloog hij terug naar Nederland voor een zwaar behandelingstraject met operaties en chemo's. Een "emotionele rollercoaster met ups en downs", noemt hij die periode. "Ik heb zware en onzekere weken gehad, maar er waren ook mooie en warme momenten." Euforisch Een paar weken geleden kreeg hij verlossend nieuws. "Euforisch" noemt hij het moment dat hij door zijn dokter schoon werd verklaard. Met een brede lach: "Ik heb twee kinderen gekregen en dat was echt schitterend, maar dit overtreft het voor mij persoonlijk wel, denk ik."

Ralf Seuntjes was net begonnen aan een avontuur in de Japanse competitie, toen bij hem lymfeklierkanker werd geconstateerd. Sinds kort is hij 'schoon' verklaard en probeert bij Sparta het oude gevoel terug te vinden. - NOS

Bij liefhebber Seuntjens, bijna 34 jaar, spookte het maken van een comeback gelijk door zijn hoofd. Sparta Rotterdam bood soelaas: hij mag meetrainen met het eerste van de club en zijn conditie er weer opbouwen. "Maurice Steijn zei: kom maar hier. We kennen elkaar nog uit de tijd dat ik bij VVV-Venlo voetbalde en hij daar trainer was. We hebben altijd een speciale band gehad en het voelde gelijk vertrouwd. Ik ben ontzettend dankbaar dat de club mij deze menselijkheid laat zien." Terug naar Japan Seuntjens heeft nog maar drie keer meegetraind, maar lijkt al volledig onderdeel van het team. Hij grapt wat met Bart Vriends, en kletst tijdens de rondo met Koki Saito. Trainer Steijn kijkt tevreden toe. "Hij is altijd al een liefhebber van trainen en voetbal geweest. Volgens mij past 'ie wel in de groep", lacht Steijn. "We gaan hem zo snel mogelijk fit maken. Conditioneel merk je dat hij ziek is geweest, maar voetballend zie ik nog steeds de Ralf van weleer. Hij mag zolang meetrainen als hij zelf wil, zodat hij in de zomer terug kan keren naar Japan."

Vanuit vele hoeken van de voetbalwereld kwam er steun voor de populaire Ralf Seuntjens. - Instagram |@ralfseuntjens9

Want dat is zijn droom, het "einddoel" van Seuntjens: terugkeren naar FC Imabari, naar de club die hem de afgelopen zware periode zo ondersteunde, en waar hij tot november onder contract staat. Nog één keer een wedstrijd spelen zou zo mooi zijn, al is het maar voor een kwartiertje. Houterig, versleten lijf In Den Bosch werd hij 'Seun of God' genoemd, een bijnaam die met hem meereisde naar Telstar, VVV-Venlo, De Graafschap en NAC Breda. Maar zijn lichaam trekt hem nu nog vaak terug naar de realiteit. Soms heeft hij er vertrouwen in dat het gaat lukken, soms niet. "Dat verschilt per dag. Nu kom ik van het trainingsveld en heb ik een fijn gevoel, maar morgen word ik wakker met een stijf, houterig en versleten lichaam. De chemo's en behandelingen hebben lichamelijk intern alles kapot gemaakt. Ik zal heel voorzichtig moeten doen. Het zal een proces zijn, ook om weer vertrouwen terug in mijn lijf te krijgen."

Het door Den Bosch-supporters vervaardigde spandoek, dat meereisde naar alle clubs waar Ralf Seuntjens actief was. - Pro Shots