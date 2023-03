Vanavond op tv: Beveiliging in Marengo-proces schoot tekort • Wantrouwen stikstofbeleid

De politie en het OM hebben veel signalen gemist voorafgaand aan de moorden op Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. Dat staat in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat vandaag gepresenteerd is.

Persoonsbeveiliging in Marengo-proces schoot tekort

Overijssel blikt vooruit op Provinciale Statenverkiezingen

Op het Overijsselse platteland is veel weerstand tegen het stikstofaanpak van het kabinet. Wat betekent dat voor de aankomende Provinciale Statenverkiezingen? Kan dat leiden tot flinke winst bij voor de BoerBurgerBeweging daar? We hebben het er over met een boer, een boswachter en lokale politici.