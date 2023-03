Signalen gemist en versnipperde regie in aanloop moorden Wiersum en De Vries

Er zijn door de politie en het Openbaar Ministerie veel signalen gemist voorafgaand aan de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., B.'s advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Dat schrijft de Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport over de beveiliging van de drie.

De verschillende diensten die betrokken waren bij bewaking en opsporing werkten langs elkaar heen, oordeelt de OVV. Daardoor werden besluiten genomen op basis van versnipperde informatie. "Het stelsel Bewaken en Beveiligen kreeg niet alle informatie die in de opsporing beschikbaar was over de dreiging."

Instanties moeten zich beter voorbereiden op de dreigingen vanuit de georganiseerde criminaliteit, is een van de aanbevelingen van de OVV. De werkwijze moet centraal worden aangestuurd en er moet volledige toegang tot beschikbare informatie komen voor instanties die gaan over beveiliging.

Een andere belangrijke les is dat een kroongetuigedeal pas bekend mag worden gemaakt zodra de beveiliging van betrokkenen is geregeld. Dat was in de aanloop van de moord op Reduan B., de broer van de kroongetuige, niet het geval.

Er werd veel gewerkt op basis van ongetoetste aannamen, zoals dat 'advocaten geen doelwit waren'. Ook verliep de communicatie stroef tussen het Openbaar Ministerie aan de ene kant en De Vries en de familie van B. aan de andere.