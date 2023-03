PSV is eerste doelman Benítez 'voorlopig' kwijt vanwege knieblessure

PSV is eerste doelman Walter Benítez voor enige tijd kwijt. De 30-jarige keeper raakte dinsdagmiddag op de training aan zijn knie geblesseerd en werd op dezelfde dag geopereerd.

Het is nog onduidelijk hoelang de Argentijnse doelman buitenspel staat. PSV stelt in een verklaring dat de keeper "voorlopig niet inzetbaar" is. De Telegraaf schrijft dat Benítez last van zijn meniscus heeft. In theorie staat er voor een meniscusoperatie een herstel van vijf tot zes weken.

Dat betekent dat Benítez op z'n vroegst pas halverwege april weer inzetbaar is. De topper tussen PSV en Ajax is op 23 april in Eindhoven.

Drommel

Door de blessure van Benítez, die aan zijn eerste seizoen in Eindhoven bezig is, komt Joël Drommel weer in beeld om plaats onder de lat te nemen bij PSV.

De 26-jarige keeper was vorig jaar in zijn debuutseizoen bij de club lange tijd de eerste keeper, maar raakte aan het einde van seizoen zijn plaats kwijt aan de inmiddels vertrokken Yvon Mvogo.

Drommel keepte dit seizoen drie wedstrijden bij PSV: twee in het bekertoernooi en een in de groepsfase van de Europa League. Donderdag speelt PSV thuis kwartfinale van de KNVB-beker tegen ADO Den Haag.