Weduwe Kobe Bryant schikt voor miljoenen om gelekte foto's helikopterwrak

De weduwe van Kobe Bryant heeft voor miljoenen geschikt in een zaak die draaide om uitgelekte foto's van de in 2020 omgekomen basketballegende. Op de beelden was het helikopterwrak te zien waarin het lichaam van haar man en dochter lagen. Vanessa Bryant ontvangt bijna 29 miljoen dollar (ruim 28 miljoen euro) in compensatie.

Kobe Bryant stortte in januari 2020 neer met een helikopter bij Los Angeles. Hij, zijn 13-jarige dochter Gianna en zeven andere inzittenden kwamen om het leven.

Hulpverleners ter plaatse maakten foto's van het wrak en de lichamen en stuurden die door naar collega's. Vanessa Bryant klaagde daarop de Los Angeles County aan vanwege het toebrengen van "zware emotionele schade".

Overwinning

Afgelopen zomer kreeg Vanessa Bryant al 15 miljoen dollar (14 miljoen euro) van een jury toegezegd. Dat bedrag is dus nu opgehoogd, met het oog op eventuele schadevergoedingen van de drie nog levende dochters van het stel. Ook een andere nabestaande kreeg miljoenen uitgekeerd.

Tijdens het proces zei Bryant constant bang te zijn dat haar dochters de beelden op sociale media zouden aantreffen. "We hopen dat haar overwinning in de zaak en deze schikking een einde zullen maken aan deze praktijken", lichtte Bryants advocaat de deal toe.

Nieuwe wetgeving

Inmiddels geldt in Californië een wet die hulpverleners verbiedt om zonder toestemming beelden van een ongeluk of misdrijf te verspreiden.

Bryant werd algemeen beschouwd als een van de beste basketballers aller tijden. Hij speelde zijn hele loopbaan voor Los Angeles Lakers en werd met dat team vijf keer NBA-kampioen. De toedracht van het ongeluk bleef lange tijd onduidelijk, maar onderzoek wees uiteindelijk uit dat de piloot van het toestel door mist tegen een heuvel vloog.