Directeur FBI onderschrijft 'laboratoriumtheorie' ontstaan covid-19

De FBI houdt er serieus rekening mee dat het coronavirus (covid-19) is ontstaan in een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. "De FBI heeft vastgesteld dat de oorsprong van de pandemie hoogstwaarschijnlijk een ongeluk in een laboratorium is", zei Christopher Wray, het hoofd van de Amerikaanse federale politiedienst, in een gesprek met Fox News.

Het is voor het eerst dat de FBI publiekelijk uitspraken doet over de kwestie. Tot nu toe waren de bevindingen van de dienst officieel geheim, al waren er al aanwijzingen dat de FBI de omstreden 'laboratoriumtheorie' onderschreef. Afgelopen dagen kwamen er vanuit de VS opnieuw geluiden dat China duidelijkheid moet geven over de oorsprong van covid-19.

De Amerikaanse ambassadeur in Peking riep daartoe maandag op. In het weekend stelde het ministerie van Energie in Washington op basis van nieuwe informatie dat de kans dat covid-19 in een laboratorium is ontstaan wel degelijk bestaat. Vier andere Amerikaanse overheidsinstellingen stellen dat het coronavirus is ontstaan in de natuur, twee diensten weten het niet.

Geërgerd

De uitspraken van FBI-baas Wray komen tegen de achtergrond van opgelopen politieke en diplomatieke spanningen tussen de VS en China. Peking heeft nog niet gereageerd op Wray, maar is wel in het geweer gekomen tegen het ministerie van Energie.

Daarbij verwees China naar een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2021, dat de laboratoriumtheorie als "zeer onwaarschijnlijk" bestempelde. "Bepaalde partijen moeten ophouden de laboratoriumtheorie te verspreiden, China zwart te maken en de vraag naar het ontstaan van covid te politiseren", liet een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken geërgerd weten.

Gerenommeerd instituut

Het bewuste laboratorium in Wuhan is een gerenommeerd instituut waar onderzoek wordt gedaan naar allerlei virussen, ook coronavirussen. Het ligt niet ver van de bekende markt in de stad, die al langer geldt als de plek waar het virus voor het eerst van dieren op mensen is overgebracht.

Wetenschappers, onder wie de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, hebben daar begin 2021 namens de WHO onderzoek gedaan. De levende wilde dieren die er werden verkocht zagen ze als meest waarschijnlijke 'gastheer' van het virus, maar ze hebben niet kunnen vaststellen hoe die dieren het hebben opgelopen.

Daarvoor zou vervolgonderzoek nodig zijn, maar de WHO heeft alle plannen daarvoor onlangs afgeblazen omdat zijn medewerkers geen toegang meer krijgen tot China.

Er zijn dus nog altijd veel vragen over de al langer in omloop zijnde laboratoriumtheorie. Een woordvoerder van de Amerikaanse nationale veiligheidsraad NSC zei maandag ook dat er in Amerikaanse overheidskring nog geen consensus is over de vraag hoe de pandemie precies is ontstaan.

Nieuwsuur maakte vorig jaar deze video over de oorsprong van het coronavirus: