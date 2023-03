Na het faillissement van DSB is AZ bij de jeugd al een Europese topclub geworden

Het is de Champions League voor de jeugd, de Europese Youth League voor de grootste voetbaltalenten van Europa. En AZ mag vandaag in de achtste finales op bezoek bij het grote Barcelona, in het Estadi Johan Cruyff. Mooier kan bijna niet, vindt ook hoofd jeugdopleidingen Paul Brandenburg van de Alkmaarse club. "We hebben een eigen visie van opleiden, die is soms anders dan andere clubs", probeert hij het succes te verklaren. "We moeten creatief zijn binnen onze middelen. Wij geven ruimte aan talenten in onze regio om hun droom te verwezenlijken." Ajax doet met zijn hoogste jeugdteam ook mee aan de Youth League, dankzij het kampioenschap van de hoofdmacht in de eredivisie. AZ eiste het tweede ticket op, door de Nederlandse competitie te winnen voor teams onder 18.

Achtste finales Ajax en AZ woensdag Ajax, dat al eens de laatste vier haalde in de Youth League, speelt woensdag om 13.00 uur uit tegen Sporting Lissabon. AZ gaat om 16.00 uur op bezoek bij Barcelona, met als inzet een plek in de kwartfinales van de Youth League.

De jeugd van AZ bloeit als nooit tevoren. En zo'n wedstrijd tegen Barcelona werkt daarbij alleen maar stimulerend. Ze hebben hun talenten vanuit sportief perspectief weer wat extra's te bieden, want van het grote geld zullen ze het in Alkmaar niet winnen. Brexit "Sinds de Brexit hebben we overigens nauwelijks last meer van de Engelse clubs, want spelers mogen voor hun achttiende Groot-Brittannië niet in. Maar we wekken hiermee natuurlijk wel de nodige interesse van de topclubs", weet ook Brandenburg. Een jaar geleden haalde AZ de achtste finales ook al, toen met onder anderen Maxim Dekker, Wouter Goes en Myron van Brederode in de gelederen. Die bereiden zich nu met het eerste elftal voor op de Europese wedstrijden tegen Lazio. Vijf jaar geleden volgden we Kees Smit, nu een van de spelers van AZ in de Youth League, een dagje in de Alkmaarse opleiding:

Kees Smit maakt furore met AZ in de Youth League. Vijf jaar geleden liep verslaggever Jeroen Stekelenburg een dag met hem mee in de opleiding van de Alkmaarders. - NOS

"De doorstroom van de jeugd naar het betaald voetbal is bij ons heel erg groot", vertelt Brandenburg trots. "Bij de onder 13 ligt dat nog iets onder de vijftig procent. Bij de onder 15 haalt gemiddeld al iets meer dan de helft, namelijk 52,2 procent, van de spelers het profvoetbal. Dat bekeken over de laatste zeven jaar." Dat heeft buiten de onderscheidende aanpak van AZ nog een reden. Namelijk dat de beloftenploeg onder de naam Jong AZ in de eerste divisie speelt. Gevolg van faillissement DSB Zo krijgen veel meer spelers de kans om ervaring op te doen in het betaald voetbal. Die competitie is voor veel spelers een springplank om alsnog het eerste van AZ te halen of uiteindelijk een stap naar een andere club in het betaald voetbal te maken. De enorme investering in de Alkmaarse jeugd is een bewuste keuze na het faillissement van DSB eind 2009, het bedrijf van voormalig geldschieter Dirk Scheringa.

Het AZ-elftal onder 19 jaar viert de 5-0 overwinning op Eintracht Frankfurt - AZ

Het voortbestaan van de club hing aan een zijden draadje, waarna werd gekozen om volop in te zetten op de eigen jeugd. "Overal binnen de club werd bezuinigd, maar in de opleiding werd juist bewust geïnvesteerd. Want dit nooit meer, dachten we na al die perikelen. AZ moest weer een gezonde club worden, op eigen kracht kunnen varen." En AZ was natuurlijk ook simpelweg niet meer in staat om heel dure spelers van buitenaf te halen, waardoor de jeugd ook echt de ruimte kreeg door te breken. "Wij spelen nu tegen het grote Barcelona, dat via zijn jeugd de ene na de andere international aflevert aan Spanje. Maar wij doen dat inmiddels ook aan het Nederlands elftal", memoreert Brandenburg. "Ik wil het wel zien tegen Barcelona, waar we nu staan." Internationals van de toekomst De internationals van de toekomst luisteren naar namen als Lewis Schouten, Mexx Meerdink en Ernest Poku. Laatstgenoemde speelde al eens met de grote mannen mee tegen Celtic, in de voorronde van de Europa League.

Mexx Meerdink in Jong AZ - Pro Shots