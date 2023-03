Nu al dreigt ernstige droogte in Noord-Italië: regering houdt spoedoverleg

De beelden werden de afgelopen dagen door de Italiaanse media vaak gedeeld: toeristen die over de bodem van het Gardameer lopen. Ze lopen naar San Biagio, een eiland in het meer dat over het algemeen alleen bereikbaar is met de boot. Maar omdat het water nu 60 centimeter lager staat dan normaal, is het ook te voet via een zandbank te bereiken.

Het is leuk voor de foto's, maar verder vooral erg zorgwekkend. "Ik kan me niet herinneren dat het peil van het meer in februari ooit zo laag was", verzuchtte de burgemeester van Garda. De Italiaanse regering houdt vandaag een spoedoverleg over de droogte, die vooral in Noord-Italië voor het tweede jaar op rij verwoestende gevolgen dreigt te hebben.

Hoge temperaturen en weinig sneeuw

De Po-vlakte, het gebied in Noord-Italië rondom de rivier Po, werd vorig jaar al getroffen door de ergste droogte in zeventig jaar. Door een gebrek aan sneeuw vorige winter, gecombineerd met bovengemiddelde temperaturen en een tekort aan neerslag, stond de langste rivier van Italië maandenlang historisch laag. In vijf regio's werd de noodtoestand afgeroepen.

Omdat er ook deze winter weinig sneeuw is gevallen, zijn de vooruitzichten voor de komende maanden weinig hoopvol. "In de Alpen is er een sneeuwtekort van 50 procent, vergelijkbaar met vorig jaar", constateert klimatoloog Massimiliano Pasqui in de krant Corriere della Sera. Om het niveau van het Gardameer terug op peil te brengen, is volgens hem 500 millimeter regen nodig, het equivalent van vijftig regendagen.

De situatie van de Po-rivier is nog zorgwekkender, stelt de klimatoloog: "Het duurt zeker een jaar voordat die weer op peil is."