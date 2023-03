Wekdienst 1/3: Conclusies over beveiliging Peter R. de Vries • Songfestivallied te horen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt om 11.00 uur met de resultaten van het onderzoek naar de beveiliging van Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. Zij speelden een rol in het liquidatieproces Marengo, maar zijn allemaal vermoord. Over hun beveiliging bestaan veel vragen.

Vanaf het begin van de avond kun je luisteren naar Burning Daylight, de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. In november werd al duidelijk dat Mia & Dion namens Nederland meedoen aan het Songfestival in Liverpool.

Het is 1 maart en dus kan er weer belastingaangifte gedaan worden. De komende maanden stromen circa 8,8 miljoen aangiftes binnen bij de Belastingdienst, waarvan 7 miljoen van particulieren en 1,8 miljoen aangiftes van bedrijven.

En na de stunt van Spakenburg (4-1 tegen FC Utrecht) staat vanavond de tweede kwartfinale van de KNVB-beker op het programma. Vanaf 20.00 uur strijden Heerenveen en Feyenoord om een plek in de halve finale.

Wat heb je gemist?

Bij een treinongeluk in het noorden van Griekenland zijn zeker 32 mensen om het leven gekomen en tientallen mensen gewond geraakt. Tegen middernacht botste een passagierstrein op een goederentrein, waardoor vier wagons ontspoorden. Twee daarvan zijn bijna helemaal verwoest door brand.

Regeringsbronnen zeggen tegen de Griekse omroep SKAI dat het ongeluk kwam door een fout in de planning van het treinverkeer. Er zouden 350 passagiersleden en 20 treinmedewerkers aan boord hebben gezeten.

Ander nieuws uit de nacht

Van Nieuwkerk en Klein werken mee aan onderzoek naar misstanden bij NPO: Presentator Matthijs van Nieuwkerk werd vorig jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag in zijn jaren bij DWDD. Frans Klein was als omroepbestuurder jarenlang betrokken bij dat programma.

'Honderdduizenden Nederlanders blijven medicijnen nemen zonder contact met arts': Dat zegt de Patiëntenfederatie Nederland, schrijft De Telegraaf. De belangenorganisatie adviseert mensen om jaarlijks bij de huisarts een medicijncheck uit te voeren, omdat onnodig lang gebruik van geneesmiddelen risico's met zich meebrengt.

Kiescommissie roept Tinubu uit tot nieuwe president Nigeria: De kandidaat van regeringspartij APC wordt daarmee de opvolger van zijn partijgenoot Buhari. De verkiezingen verliepen moeizaam, onder meer omdat de twee grootste oppositiepartijen van tevoren hadden beweerd dat sprake was van fraude en intimidatie.

En dan nog even dit

Het zijn beelden die je niet direct associeert met een vakantie-eiland in de Middellandse Zee. Mallorca is voor een deel bedekt met een pak sneeuw. In het bergdorp Valldemossa lag maar liefst een halve meter, wat uitzonderlijk is voor het eiland. Het was twaalf jaar geleden dat het daar überhaupt had gesneeuwd.

Het barre weer veroorzaakt ook problemen: