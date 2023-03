Toezichthouder: tarieven grootste energiemaatschappijen niet onredelijk

De tarieven die de drie grootste energiemaatschappijen van Nederland - Essent, Eneco en Vattenfall - nu rekenen, zijn niet onredelijk, concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) na onderzoek. Volgens de toezichthouder is de winst op dit moment niet hoger dan eerdere jaren. Vorig jaar lag deze tussen de 0 en 5 procent.

ACM-bestuurder Martijn Snoep zegt goed te begrijpen dat mensen de prijzen als onredelijk ervaren. "Het vermoeden kan bestaan dat er door de energieleveranciers extra hoge winsten worden behaald. Dat is niet het geval. Na aftrek van alle kosten is de winst maximaal enkele tientjes per huishouden per jaar."

Prijs gaat dalen

De hoge prijzen zijn het gevolg van de hoge inkoopkosten voor gas en elektra die de leveranciers moeten maken. Daarbij merkt de ACM op dat maatschappijen ook duurder uit zijn met de verzekeringen die ze moeten afsluiten om risico's rond de "onstuimige energiemarkt" af te dekken.

Alle drie de energiebedrijven kopen de energie minimaal een maand van tevoren - en vaak eerder - in. Daardoor ziet de consument de dalende energieprijs op de markt niet direct terug op de eigen rekening. De verwachting is dat dit in de komende maanden wel gaat gebeuren. Bestuursvoorzitter Snoep zegt dit scherp in de gaten te houden.

Vertrouwelijke documenten ingezien

Voor het onderzoek is de ACM met experts langs geweest op de hoofdkantoren van de drie grootste energiemaatschappijen. Zij hebben daar in de boeken en systemen mogen kijken en ook inzage gekregen in vertrouwelijke bedrijfsdocumenten over de inkoopstrategie. De ACM gaat de komende tijd ook de tarieven van andere grote leveranciers onder de loep nemen. Ook daar zijn geen concrete aanwijzingen dat er zaken mis zijn.

Rond het middaguur publiceert de ACM een nieuwe maandelijkse monitor waarin consumenten kunnen zien wat de energietarieven zijn voor nieuwe klanten. De prijzen van nieuwe variabele contracten zijn ten opzichte van vorige maand met 10 tot 20 procent gedaald.