Kiescommissie roept Tinubu uit tot nieuwe president Nigeria

De kiescommissie van Nigeria heeft Bola Tinubu uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. De kandidaat van regeringspartij APC wordt daarmee de opvolger van zijn partijgenoot Muhammadu Buhari.

Tinubu kreeg 8,8 miljoen van de stemmen. Zijn voornaamste concurrent Atiku Abubakar (PDP) haalde een kleine 7 miljoen stemmen en Peter Obi van de Labour Party werd derde met 6,1 miljoen stemmen. De uitslagen werden live op televisie aangekondigd door de kiescommissie.

De verkiezingen zijn tot nu toe moeizaam verlopen. De twee grootste oppositiepartijen hadden al voor de bekendmaking van de uitslag opgeroepen tot nieuwe verkiezingen. Zij beweren dat er sprake was van grootschalig geweld, intimidatie van kiezers en fraude. Partijen hebben drie weken om bezwaar te maken tegen de uitslagen van de verkiezingen.

Problemen met resultaten

De verkiezingen waren zondag. Dat de uitslagen zo langzaam binnendruppelen komt doordat het uploaden van uitslagen vanuit de kiesdistricten vertraging had opgelopen. Waarnemers van de Europese Unie bevestigen dat er problemen waren en zeggen bezorgd te zijn over de gevolgen daarvan.

De verkiezingen zijn over het algemeen rustig verlopen, zeggen de waarnemers. Incidenten waren er verspreid over het land, maar van grootschalig geweld was geen sprake, zeggen ze.

Tinubu mag zich na zijn inauguratie storten op de grote problemen die Nigeria heeft, waaronder hoge werkloosheid, corruptie, criminaliteit en tekorten aan energie en contant geld.