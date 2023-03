Kandidaat regeringspartij wordt nieuwe president Nigeria

De kiescommissie van Nigeria heeft Bola Tinubu uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. De kandidaat van regeringspartij APC kreeg 37 procent van de stemmen en eindigde daarmee voor zijn belangrijkste tegenstrevers Atiku Abubakar (29 procent) en Peter Obi (25 procent).

De 70-jarige Tinubu is de voormalige gouverneur van Nigeria's dichtstbevolkte staat Lagos, waar de gelijknamige metropool ligt. Hij zal zijn partijgenoot Muhammadu Buhari opvolgen als president.

Uitslag liet op zich wachten

De verkiezingen afgelopen weekend verliepen moeizaam. De uitslagen kwamen erg langzaam binnen, doordat het uploaden van uitslagen vanuit de kiesdistricten vertraging had opgelopen. Waarnemers van de Europese Unie bevestigen dat er problemen waren en zeggen bezorgd te zijn over de gevolgen daarvan.

Toch verliepen de verkiezingen over het algemeen rustig, zeggen de waarnemers. Incidenten waren er verspreid over het land, maar van grootschalig geweld was geen sprake, zeggen ze.

Bezwaar maken

De partijen van Abubakar en Obi hadden al voor de bekendmaking van de uitslag opgeroepen tot nieuwe verkiezingen. Zij beweren juist dat er sprake was van grootschalig geweld, intimidatie van kiezers en fraude. Partijen hebben drie weken om bezwaar te maken tegen de uitslagen van de verkiezingen.

Tinubu mag zich na zijn inauguratie storten op de grote problemen die Nigeria heeft, waaronder hoge werkloosheid, corruptie, criminaliteit en tekorten aan energie en contant geld.