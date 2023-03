'Honderdduizenden Nederlanders blijven medicijnen nemen zonder contact met arts'

Honderdduizenden Nederlanders blijven medicijnen slikken zonder daarover te overleggen met een arts. Dat heeft de Patiëntenfederatie Nederland onderzocht, schrijft de Telegraaf.

Als mensen medicijnen blijven slikken die ze niet meer nodig hebben, kunnen ze onder meer nierfalen of problemen met de lever krijgen. Om te kijken of de recepten nog nodig zijn, adviseert de belangenorganisatie mensen om jaarlijks te bellen met de huisarts om een medicijncheck te laten uitvoeren.

Met zo'n check bespreekt de huisarts met de patiënt of de geneesmiddelen nog noodzakelijk zijn of dat er minder van kunnen worden voorgeschreven, zegt directeur Dianda Veltman. Patiënten denken volgens haar dat artsen het voor ze in de gaten houden. "Maar daar heeft deze meestal geen tijd voor, dus wordt het meestal niet gedaan."

Bijna 1 op 3 stopt na check

Na contact met een arts stopt bijna één op de drie mensen met het gebruik van medicatie, zegt Veldman. "Zo'n medicijncheck loont dus zeker."

Ongeveer 11 miljoen mensen gebruikt regelmatig geneesmiddelen. Eén op de zes mensen die langer dan een jaar pillen slikken, heeft daarover geen contact met een huisarts, meldt de patiëntenfederatie. Het gaat vooral om mensen met een hoge bloeddruk, hartproblemen of chronische pijn.

Volgens de Stichting Farmaceutische Kerngetallen zijn het met name 75-plussers die de meeste medicijnen gebruiken. Zij lopen ook het meeste risico bij langdurig gebruik.