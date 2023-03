Tientallen doden bij treinbotsing in noorden Griekenland

In het noorden van Griekenland zijn twee treinen frontaal op elkaar gebotst, waarna vier wagons zijn ontspoord. Daarbij zijn 32 mensen om het leven gekomen, meldt de brandweer. Ook zijn er 85 gewonden, van wie er 25 ernstig aan toe zijn. De passagierstrein was onderweg van hoofdstad Athene naar Thessaloniki, toen die tegen middernacht in botsing kwam met een goederentrein. Dat gebeurde in de buurt van de stad Larissa, zo'n 380 kilometer ten noorden van Athene. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en ook het leger is ingeschakeld. Reddingswerkers proberen mensen uit het wrak te halen. Enkele van de ontspoorde wagons zijn bijna helemaal verwoest door brand. 250 passagiers zouden de trein ongedeerd hebben verlaten. Dit zijn de eerste beelden van het treinongeluk:

