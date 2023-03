Van Nieuwkerk en Klein werken mee aan onderzoek naar misstanden bij NPO

Voormalig De Wereld Draait Door-presentator Matthijs van Nieuwkerk en NPO-directeur Frans Klein zullen meewerken aan het onderzoek naar de werksfeer bij de publieke omroep. Voorzitter Martin van Rijn van de onderzoekscommissie liet dat weten in NOS Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1.

"We willen uitgebreid met ze spreken en daar zijn ze zeer toe bereid", aldus Van Rijn. Van Nieuwkerk werd eind vorig jaar in een artikel in de Volkskrant beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag in zijn jaren bij DWDD. Daarop nam hij ontslag bij omroep BNNVARA. Klein was namens omroep VARA negen jaar lang betrokken bij het tv-programma en legde zijn taken neer in afwachting van de resultaten van het onderzoek.

De commissie Gedrag en Cultuur Omroepen heeft de eerste fase van het onderzoek erop zitten en gaat nu uitgebreid met slachtoffers praten. De commissie hoopt dat zo veel mogelijk mensen hun verhaal willen doen. Gisteren hebben zich nog een aantal mensen gemeld, naar aanleiding van een nieuwe oproep.

Onderzoek breder dan alleen werkcultuur

Van Rijn wil bij het onderzoek niet alleen kijken naar het gedrag en de werkcultuur bij de NPO, maar ook naar arbeidsomstandigheden. "Bij de omroep zijn er veel mensen met een zzp-contract. Dat beïnvloedt misschien ook de vraag wat je wel of niet durft te zeggen."

En de oud-minister wil ook de werking van het omroepbestel onder de loep nemen, "met programma's die van de een op de andere dag kunnen ophouden". Volgens Van Rijn kan dat ook een rol spelen bij de ontstane situatie bij DWDD, net als de scoringsdrift bij de NPO en de fixatie op kijkcijfers.

Veel emoties

De commissie hoopt rond de zomer met een rapport te kunnen komen, maar de voorzitter benadrukt dat zorgvuldigheid en het horen van mensen voorop staat. "De mensen uit het Volkskrant-artikel vinden het ook van belang om erkenning te krijgen voor wat er gebeurd is. En ze willen ook een bijdrage leveren om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt."

Bij veel mensen roept het grensoverschrijdende gedrag nog veel emoties op, merkte Van Rijn bij de eerste gesprekken. "Het werkt nog steeds lang na bij mensen, ook al is het lang geleden gebeurd. Dan kun je nagaan hoe belangrijk het is om dit nu heel zorgvuldig te bekijken."