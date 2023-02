Manchester City met uitblinker Foden probleemloos naar kwartfinales FA Cup

Twee dagen nadat Erik ten Hag met Manchester United de League Cup heeft veroverd, zijn de ogen in Engeland alweer gericht op dat andere - nog prestigieuzere - bekertoernooi: de FA Cup. Uniteds stadgenoot Manchester City bereikte dinsdagavond de kwartfinales door een 3-0 zege op Bristol City.

Hoewel die club in de middenmoot van het Championship, het tweede niveau in Engeland, bivakkeert, was Manchester City-coach Pep Guardiola van tevoren op zijn hoede. Bristol City had immers sinds december geen wedstrijd meer verloren.

"Volgens mijn scouts is het een goed team", merkte Guardiola daags voor het bekertreffen op.

Foden opent score

Ondanks dat de Spaanse trainer zijn basisploeg op een aantal posities had gewijzigd, stond er in stadion Ashton Gate nog altijd een meer dan representatief elftal. Zo had Nathan Aké zijn basisplaats behouden en deed Kevin De Bruyne, die afgelopen weekend nog ziek was, gewoon weer mee.