Spakenburgs voetbalfeest na bekerstunt: 'Tickets Europa League al geboekt!'

Als na negentig minuten reguliere speeltijd en zes minuten blessuretijd het laatste fluitsignaal klinkt in de Galgenwaard, barst in het uitvak van Spakenburg een enorme feestvreugde los. De spelers van de amateurclub weten niet hoe snel ze hun achterban moeten opzoeken, want ze hebben zojuist voor een enorme sensatie gezorgd door eredivisionist FC Utrecht uit het bekertoernooi te knikkeren en de halve finales te bereiken. 'We flikken het gewoon' "Als je in jezelf gelooft en met Gods wil, dan kun je alles", concludeert trainer Chris de Graaf met schorre stem op de radio bij Langs de Lijn En Omstreken. De trotse trainer van Spakenburg beseft direct na de wedstrijd nog niet wat zijn club zojuist heeft bewerkstelligd. "Ik ben hier als vijfjarig jochie begonnen en nu staan we gewoon in de halve finales van de beker. Dit is zo mooi. Kijk al die mensen, dit is toch schitterend. In de Galgenwaard flikken we het gewoon."

In de kleedkamer bouwen de spelers van Spakenburg ondertussen een feestje. "Ik heb de tickets voor de Europa League al geboekt!", jubelt Wimilio Vink voor de camera van ESPN. De maker van de 1-0 weet dat de winnaar van de KNVB-beker volgend seizoen Europa in mag. Spakenburg is pas de derde amateurclub die sinds de invoering van het betaalde voetbal in 1956 de halve finales van de KNVB-beker bereikt. Nog nooit stond een amateurclub in de finale. De volgende tegenstander van Spakenburg komt uit een van de drie resterende kwartfinales: sc Heerenveen-Feyenoord (woensdag), PSV-ADO Den Haag en De Graafschap-Ajax (donderdag). Hou op, schei uit Aanvoerder Floris van der Linden, die de 4-1 maakte, was naar Utrecht afgereisd met het idee "dat er iets mogelijk" was. "Maar dit? Hou op, schei uit, dit gelooft niemand." Net als bij de rest van de ploeg, overheerst bij Van der Linden het ongeloof. "Ik kan wel zeggen dat ik het al besef, maar ik denk het niet. Dat moet nog komen, denk ik."

Ook bij de spelers van FC Utrecht druipt het ongeloof van de gezichten af, maar dan over de nederlaag. "Dit is gewoon niet uit te leggen", zegt de zichtbaar teleurgestelde aanvoerder Mike van der Hoorn bij ESPN. "Dit moeten we verwerken, dit is een harde klap voor ons." Een groot deel van het thuispubliek zong massaal "schaam je kapot" en droop al ver voor het einde van de wedstrijd af. "Meer dan terecht", concludeert Van der Hoorn. "Je kan gewoon niet 4-1 van een ploeg verliezen die twee niveaus lager speelt, in eigen huis", vindt Bart Ramselaar, die als invaller een half uur in actie kwam. Op de vraag of dit de grootste blamage is uit zijn voetbalcarrière, antwoordt hij: "Ja, dat denk ik wel."