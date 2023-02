Politie geeft beelden vrij van nieuwe verdachten ontvoering 15-jarige jongen

De jongen werd op 10 januari rond 08.40 uur in de Tweede Jan Steenstraat ontvoerd. Hij zou door enkele personen in een witte bestelbus zijn geduwd. Agenten wisten de bestelbus op de A27 ter hoogte van het dorp Groenekan te traceren. De jongen werd bevrijd en de drie andere inzittenden werden aangehouden.

De politie vermoedt dat nog eens drie mensen betrokken waren bij de ontvoering van een 15-jarige jongen in Amsterdam, vorige maand. Het gaat om twee mannen en een vrouw. Zij zouden voorafgaand aan de ontvoering de omgeving waar de jongen werd ontvoerd in de gaten hebben gehouden. De politie wil weten wie het zijn en heeft nieuwe beelden vrijgegeven.

De jongen lijkt volgens de politie geen willekeurig slachtoffer te zijn geweest: "Het meest waarschijnlijke scenario is dat een conflict zo geëscaleerd is dat het voor een aantal mensen reden genoeg was om de jongen te ontvoeren", vertelt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws/AT5.

Beelden vanuit politiehelikopter

Behalve beelden van de nieuwe verdachten heeft de politie ook beelden vanuit de politiehelikopter vrijgegeven. Hierop is te zien hoe het busje wordt onderschept en agenten met getrokken pistool het voertuig benaderen.

De drie aangehouden mannen worden verdacht van ontvoering. Het gaat om een man van 36 uit Weesp, een 35-jarige man uit Amsterdam en een man van 29 uit Almere.