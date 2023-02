Peruaan van straat gehaald met mummie in koeltas

Loopt een Peruaan met een mummie over straat. Het zou het begin van een mop kunnen zijn, maar agenten in de Peruaanse stad Puno troffen precies dit tafereel zaterdag aan.

Ze controleerden een bezorger met een koeltas die hun aandacht had getrokken. In de koeltas bleek een gemummificeerd lichaam te zitten. De man had de mummie bij zich om aan vrienden te laten zien, verklaarde hij.

Volgens de man was de mummie al dertig jaar in het bezit van zijn familie. Hij had de mummie zelfs een naam gegeven: