Vattenfall krijgt tik op de vingers van rechter voor tariefsverhoging klant

Energiemaatschappij Vattenfall had niet op 1 april vorig jaar een extra tariefswijziging mogen doorvoeren bij een klant. Dat heeft de kantonrechter in Amsterdam vorige week besloten, de uitspraak is vandaag gepubliceerd. In hoeverre deze uitspraak bredere implicaties heeft, is onduidelijk. Vattenfall benadrukt zelf dat de uitspraak gaat over een individuele zaak.

De klant in kwestie heeft al jarenlang bij Vattenfall een variabel contract dat twee keer per jaar wordt aangepast naar de marktprijzen. Op 22 maart vorig jaar kreeg de klant te horen dat er een extra verhoging aankwam. Door de oorlog in Oekraïne zag Vattenfall zich genoodzaakt deze door te voeren, aldus het bedrijf. Dat gebeurde tien dagen voordat de verhoging zou ingaan.

De klant zegt op 1 januari 2022, toen de prijzen al flink werden verhoogd, de site van Vattenfall te hebben geraadpleegd over wanneer er meer verhogingen te verwachten zouden zijn. Daar las de klant dat dit twee keer per jaar gebeurt, waarop zij haar contract heeft aangehouden. Vervolgens werd de persoon verrast door de tussentijdse verhoging.

Vattenfall zegt dat het wijzigingsbeleid niet oneerlijk is omdat de klant wist dat de tarieven flexibel waren. Ook stelt het bedrijf dat de klant genoeg tijd had om het contract op te zeggen. Vattenfall benadrukt daarnaast dat de oorlog in Oekraïne het onmogelijk maakte om dertig dagen te wachten met het doorvoeren van de wijziging.

Te ruim omschreven

De rechter oordeelt dat de mogelijkheden van Vattenfall om prijswijzigingen door te voeren "veel te ruim zijn omschreven". Daarnaast wordt de consument in de ogen van de rechtbank, op basis van de algemene voorwaarden van Vattenfall, niet voldoende in staat gesteld om in te schatten wat de economische gevolgen zijn.

De tijd tussen de aankondiging van de extra prijsverhoging en het moment van ingaan, was volgens de rechtbank "gelet op de omstandigheden op de energiemarkt destijds" te kort. Daarnaast gaat de rechtbank mee in het betoog van de klant dat er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk doordat op de website wordt vermeld dat de tarieven bij een variabel contract twee keer per jaar wijzigen.

Vattenfall is het niet eens met het oordeel, laat een woordvoerder weten. Het bedrijf overweegt in hoger beroep te gaan. Vattenfall stelt daarnaast dat deze uitspraak alleen betrekking heeft op deze specifieke klant.

Wat betreft de oneerlijke handelspraktijk stelt het energiebedrijf dat de tekst alleen als doel had het verschil tussen een variabel en vast contract uit te leggen en dat het in de algemene voorwaarden wel goed stond.