Megastunt Spakenburg: amateurclub halvefinalist KNVB-beker na winst bij Utrecht

Amateurclub SV Spakenburg heeft voor een enorme stunt gezorgd in de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi. Dankzij een 4-1 zege bij FC Utrecht is Spakenburg de derde amateurclub die sinds de invoering van het betaalde voetbal in 1956 de halve finales van het nationale bekertoernooi bereikt.

VVSB was in 2016 het laatste amateurteam dat de laatste vier haalde. IJsselmeervogels is de andere amateurclub die tot de halve eindstrijd van de KNVB-beker kwam. De aartsrivaal van Spakenburg deed dat in 1975.

Primeur lonkt

Een primeur lonkt nu voor Spakenburg, want zowel VVSB als IJsselmeervogels werd in de halve finales uitgeschakeld. Nooit eerder stond een amateurclub in de finale van het bekertoernooi.

De tegenstander van Spakenburg komt uit een van de drie resterende kwartfinales: sc Heerenveen-Feyenoord (woensdag), PSV-ADO Den Haag en De Graafschap-Ajax (donderdag).