Iraanse regime in verlegenheid om vergiftiging honderden schoolmeisjes

Verhalen over de vergiftigingen verschenen al enige tijd in lokale media. Eerder deze maand gingen volgens de BBC in de stad Qom zeker honderd mensen de straat op om van de autoriteiten veiligheid voor hun dochters te eisen.

In een voorstad van de Iraanse hoofdstad Teheran zijn 35 schoolmeisjes naar het ziekenhuis gebracht met symptomen van vergiftiging. De afgelopen tijd waren er elders in Iran soortgelijke incidenten. Vermoed wordt dat het gaat om opzet: de daders zouden meisjesscholen willen dwingen de deuren te sluiten.

Vorige week kwamen de Iraanse autoriteiten vervolgens met een statement over de zaak. Het ministerie van Volksgezondheid maakte bekend dat sinds november op meerdere scholen meisjes zijn vergiftigd via het luchtcirculatiesysteem.

Misselijk en duizelig

De incidenten speelden zich vooral af in en rond Qom, een heilige stad voor sjiitische moslims. Tientallen scholen zouden zijn getroffen, met honderden slachtoffers, meestal van een jaar of 10. De meisjes werden misselijk, duizelig en hadden last van hun ademhaling. Er zijn geen doden gevallen, maar meerdere meisjes werden opgenomen in het ziekenhuis.

De plaatsvervangend minister van Volksgezondheid in Iran zei zondag dat was komen vast te staan dat "bepaalde figuren willen dat scholen dichtgaan, en dan vooral meisjesscholen". Later zei hij echter dat zijn woorden verkeerd waren begrepen. Wel kondigde de openbaar aanklager aan dat hij een onderzoek was begonnen. Verdachten zijn nog niet in beeld.

Volgens de hervormingsgezinde Iraanse krant Shargh heeft de intimidatie via de luchtcirculatiesystemen effect. Meerdere ouders in Qom zouden hun kinderen al van school hebben gehaald.

In verlegenheid

Onderwijs aan meisjes is de afgelopen decennia nauwelijks een punt van discussie geweest in Iran, zoals dat wel het geval is in buurland Afghanistan. Niettemin is Iran een land met een streng-islamitisch regime, waar extreme fundamentalisten een flinke vinger in de pap hebben.

De incidenten brengen de Iraanse autoriteiten dan ook in verlegenheid. Volgens de BBC wijzen de tegenstrijdige verklaringen van de plaatsvervangend minister van Volksgezondheid erop dat het regime zich zorgen maakt over een mogelijke nieuwe volkswoede, na de voor Iraanse begrippen massale anti-regimeprotesten in de laatste maanden van vorig jaar.

Die betogingen, die in september begonnen na de dood van een Iraans-Koerdische vrouw na haar arrestatie, werden hard neergeslagen door het bewind. Volgens activisten vielen honderden doden en werden zeker 20.000 mensen vastgezet.