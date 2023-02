Basisklant Wijnaldum verliest - na rood Mourinho - met Roma van laagvlieger

Voor Oranje-international Wijnaldum was het de eerste keer sinds 14 mei 2022 dat hij in een wedstrijd vanaf de aftrap binnen de lijnen stond. De 32-jarige middenvelder, die tegen Cremonese negentig minuten meedeed, was toen nog speler van Paris Saint-Germain.

In augustus liep Wijnaldum op de training een breuk in een scheenbeen op, waardoor hij onder meer het WK in Qatar moest missen. Sinds zijn rentree bij Roma, op 11 februari tegen Lecce, kwam hij verspreid over vier wedstrijden tot ongeveer veertig minuten.

Woede-uitbarsting Mourinho

In Cremona kon Wijnaldum zijn stempel niet drukken op het spel van Roma, dat vooral een zwakke eerste helft op de mat legde. Na ruim een kwartier kwam de thuisploeg op voorsprong door een oogstrelend doelpunt van Frank Tsadjout, die de bal van afstand achter doelman Rui Patrício veegde.

Nadat zijn frustratie gedurende de eerste 45 minuten langzaam was toegenomen, bereikte het gemoed van Roma-coach José Mourinho vlak na rust het kookpunt. Mourinho foeterde niet voor de eerste keer de arbitrage uit en kon met een rode kaart vertrekken.