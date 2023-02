Djokovic beleeft moeizame rentree, maar is wel volgende tegenstander Griekspoor

Djokovic voert voor de 378ste week de wereldranglijst aan: een record dat hij maandag overnam van Steffi Graf, die in de jaren 80 en 90 in totaal 377 weken op nummer één stond.

Het was de eerste keer sinds de Australian Open, waar Djokovic zijn 22ste grandslamtitel binnensleepte, dat de Servische nummer een van de wereld weer een wedstrijd speelde. Na Dubai zijn de masterstoernooien van Indian Wells en Miami, maar daar zal Djokovic waarschijnlijk niet meedoen omdat hij zonder coronavaccinatie vooralsnog de Verenigde Staten niet in kan.

Novak Djokovic heeft een moeizame rentree beleefd, bij het ATP-toernooi van Dubai. De 35-jarige Serviër had in de eerste ronde drie sets nodig om de Tsjech Tomas Machac (6-3, 3-6, 7-6 (1) van zich af te schudden. In de tweede ronde wacht Tallon Griekspoor.

In de eerste ronde van het toernooi in Dubai trof Djokovic in Machac de nummer 130 van de wereld. Het grote verschil op de ranglijst tussen de twee was op de baan slechts bij vlagen terug te zien. De Serviër won de eerste set, maar raakte daarna in de problemen. Machac benutte al in de tweede game een breakpoint en gaf die voorsprong niet meer weg.

Het lukte de Tsjech vervolgens niet door te drukken. In de derde set moest Machac een fysiotherapeut de baan op laten komen, omdat hij last ondervond van zijn pols. Even later verloor hij zijn servicegame en leidde Djokovic met 3-1.

Machac trok de stand vervolgens toch weer geljik, maar in de tiebreak was het toch Djokovic die aan het langste eind trok.

Nederlanders

Griekspoor, de nummer 39 van de wereld, was maandag al te sterk geweest voor de Fransman Constant Lestienne. Eenmaal eerder stond de 26-jarige Nederlander tegenover Djokovic. Bij de US Open van 2021 was hij kansloos: 6-2, 6-3, 6-2.

Botic van de Zandschulp bereikte ook de tweede ronde van het toernooi in Dubai. Hij versloeg in de eerste ronde Karen Chatsjanov in twee sets: 7-5, 6-2. Van de Zandschulp treft in de volgende ronde Mikael Ymer.