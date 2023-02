Twintig jaar cel voor man die ex-vriendin doodstak in Abbenbroek

Een 34-jarige man is veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor het vermoorden van zijn ex-partner, vorig jaar januari in het Zuid-Hollandse dorp Abbenbroek. Hij stak de vrouw (30) dood omdat hij het niet kon verkroppen dat ze hun relatie had beëindigd.

Het slachtoffer werd voor de deur van haar huis doodgestoken. De man stak haar zeventien keer, liep vervolgens weg, maar kwam na 20 seconden terug en stak de vrouw opnieuw. Hun 7-jarige dochter en buurtbewoners waren getuigen van de steekpartij.

Traumatisch

Volgens de rechter is de ervaring traumatisch geweest voor het dochtertje: "Haar moeder is voor haar ogen vermoord. Het meisje verklaarde 'papa had een mes en heeft mama opengemaakt'. Gruwelijk, laf en op klaarlichte dag. Het is nauwelijks voor te stellen hoe die laatste minuten moeten zijn geweest voor het slachtoffer, maar ook voor haar dochtertje en de omstanders", aldus de rechter.

De man is veroordeeld voor moord en niet voor doodslag. Volgens de rechter is hij berekenend te werk gegaan. Zo had hij de vrouw een dag voor de steekpartij al mishandeld en was hij op zoek gegaan naar een vuurwapen: "Hij heeft meerdere momenten gehad om zich te beraden", aldus de rechter.

Nadat de man zijn ex had gedood, sprong hij vanaf een brug de A15 op. Hij werd aangereden, maar overleefde het.

Deskundigen hebben geen stoornis bij de man kunnen vaststellen, schrijft regionale omroep Rijnmond. Zelf zegt de man zich niets van de bewuste dag te kunnen herinneren. Het kind is opgevangen bij een pleeggezin.