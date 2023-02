NS vertrekt na twintig jaar uit het Verenigd Koninkrijk

De NS heeft de verkoop van dochteronderneming Abellio UK afgerond. Daarmee stoppen de activiteiten van de Nederlandse Spoorwegen in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf was er twintig jaar actief. Het overnamebedrag is niet bekend.

De stap is het gevolg van een besluit dat in 2018 al werd genomen en dat inhoudt dat de activiteiten van de NS in het buitenland moeten bijdragen "aan het belang van de Nederlandse reiziger". De NS blijft wel actief met Abellio in Duitsland. "De activiteiten zijn hier van strategisch belang om bij te kunnen dragen aan grensoverschrijdend verkeer, ook voor de Nederlandse reiziger over de oostgrens."

Toestemming van transportautoriteiten

Abellio UK komt nu in handen van het Britse management, dat hiervoor het bedrijf Transport UK Group heeft opgericht. Vorig jaar augustus waren de NS en het management al met elkaar overeengekomen dat Abellio UK verkocht zou worden. Om de verkoop af te ronden moesten de lokale transportautoriteiten ook akkoord gaat, dat is inmiddels gebeurd.

De jaren in het Verenigd Koninkrijk hebben de NS tussen de 100 en 180 miljoen euro opgeleverd. Het precieze bedrag is afhankelijk van de afwikkeling van enkele concessies en garanties, zegt de NS.