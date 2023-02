Groningse testdijk opgeblazen als experiment voor hoogwatercrisis

Op het militaire oefenterrein De Marnewaard in Groningen is een testdijk opgeblazen. Het gaat om een proef van het onderzoeksproject Polder2C's om te kijken hoe water zich gedraagt als een dijk wordt opgeblazen.

Tijdens een hoogwatercrisis kan als noodmaatregel een gat in een dijk worden geslagen met explosieven zodat het overtollige water naar bergingsgebieden stroomt. Zo kunnen andere delen van de dijk worden beschermd.

"Het scenario dat we in beeld hebben is hoogwater voor een langere tijd, waardoor de dijken verweken en zwakker worden. Daardoor staat er een stuk dijk op doorbreken. Als dat gebeurt, overstroomt het achterland. Wat ons dan te doen staat, is kijken of we het water weg kunnen halen bij die zwakke plek, zodat het achterland beschermd blijft", zegt Marc Balemans van Defensie aan RTV Noord.