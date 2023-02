Onrust in Nigeria neemt toe, oppositie wil nieuwe presidentsverkiezingen

Drie dagen na de presidentsverkiezingen in Nigeria neemt de onrust over het verloop ervan toe. De twee grootste oppositiepartijen roepen op tot nieuwe verkiezingen, terwijl er nog geen officiële uitslag is.

Volgens de partijen PDP en Labour Party gingen de verkiezingen gepaard met grootschalig geweld, intimidatie van kiezers en fraude. Ze spreken van een belediging van de democratie. De voorzitter van het Nigeriaanse kiescollege moet volgens de partijen opstappen; alle uitslagen die door dat college (INEC) zijn gemeld beschouwen ze als onwettig.

Het wantrouwen wordt gevoed door vertragingen bij het uploaden van uitslagen vanuit de kiesdistricten. Dat is op veel plaatsen nog niet gelukt. Verkiezingswaarnemers van de Europese Unie zeggen dat er inderdaad problemen waren en dat ze bezorgd zijn over de gevolgen daarvan.

Gevallen van geweld

In verklaringen zeggen zowel EU-waarnemers als waarnemers van de Afrikaanse Unie niets over grootschalig geweld. De Afrikaanse Unie spreekt wel van losstaande geweldsincidenten. Bij 95 procent van de stemlokalen die hun waarnemers bezochten, was het rustig.

Kort na de stembusgang zeiden waarnemers al dat de verkiezingen over het algemeen rustig waren verlopen. Verspreid over het land meldden ze wel incidenten, waaronder lange wachttijden bij stemlokalen en diefstal van stembiljetten. Ook zeiden EU-waarnemers dat stemprocedures niet altijd werden gevolgd.

Regeringspartij op kop

Tot nu toe zijn in ongeveer de helft van de provincies de stemmen geteld. De kandidaat van regeringspartij APC, Bola Ahmed Tinubu, ligt bij de uitslagen op kop. De leider van de PDP staat tweede, voor Peter Obi van de Labour Party. Die kan vooral rekenen op steun van jongeren.

Tinubu's APC heeft de oppositie opgeroepen om zich neer te leggen bij de nederlaag en geen stennis te schoppen. Maar die partijen lijken dus niet van plan de strijd op te geven.