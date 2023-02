Wereldtour Justin Bieber gaat niet door, ook optredens Ziggo Dome geschrapt

De geplande concerten van popster Justin Bieber in Ziggo Dome gaan niet door. De Canadese zanger heeft zijn wereldtournee afgelast, waaronder drie optredens in Amsterdam. Een reden is niet gegeven.

De 28-jarige Bieber had zijn geplande concerten van afgelopen maand al tot nader order uitgesteld vanwege gezondheidsproblemen. Daaronder waren ook de shows in Ziggo Dome. Nu blijkt dat hij de concerten ook niet op een later moment gaat inhalen.

De reden daarvan is niet bekendgemaakt; de zanger heeft nog geen verklaring gegeven. Kaartverkoper Ticketmaster bevestigt alleen dat mensen met een kaartje hun geld terugkrijgen.

Oververmoeid

De tournee stond eigenlijk gepland voor 2020, maar toen gooide de coronapandemie roet in het eten. Afgelopen september kampte de artiest met het Ramsay-Hunt-syndroom, een zenuwinfectie die wordt veroorzaakt door gordelroos. Hij herstelde hiervan en stond enkele keren op het podium, maar laste vervolgens opnieuw een pauze in vanwege oververmoeidheid.

Of het afzeggen van de concerten hiermee te maken heeft, is niet duidelijk. Bieber scoorde onder meer hits met What Do You Mean, Sorry en Peaches. Vorige maand kwam hij nog in het nieuws toen hij zijn muziekrechten verkocht voor zo'n 180 miljoen euro aan de Britse investeringsmaatschappij Hipgnosis Songs.