5,5 miljoen euro voor Van Gogh-portret Aardappeleter 'Sien'

Een schilderij van Vincent van Gogh is in Londen geveild voor ruim 4,8 miljoen pond, oftewel 5,5 miljoen euro. Het olieverfschilderij is een portret van een vrouw die ook te zien is op Van Goghs befaamde De Aardappeleters uit 1885.

Veilinghuis Christie's had vooraf ingezet op een opbrengst tussen de 1 en 2 miljoen pond. Er is niet bekendgemaakt wie de nieuwe eigenaar is. Tot nu toe bevond het schilderij zich in een Zwitserse privécollectie.

Het schilderij werd afgehamerd op exact 4 miljoen pond, een bedrag dat met nakomende kosten opliep tot 4.842.000 pond: