Gemeenten: doe WOZ-bezwaar zelf, niet via commerciële partij die ons veel kost

Gemeenten zijn bezorgd over de stijgende kosten van WOZ-bezwaarprocedures. Steeds meer burgers schakelen daarvoor commerciële bezwaarbureaus in, die zo'n procedure namens hen voeren. En dat kost gemeenten veel geld. Want als zo'n bureau slaagt, moet de gemeente een zogeheten proceskostenvergoeding betalen. Die vergoedingen lopen per geval uiteen, van honderden euro's tot enkele duizenden.

Daarom roepen gemeenten burgers op om, als ze bezwaar maken, dat zelf te doen en commerciële bureaus links te laten liggen. Want als je zelf bezwaar maakt, zonder een professionele partij, hoeft de gemeente geen proceskostenvergoeding te betalen.

'Gemeenschapsgeld vloeit weg'

Deventer is een van de gemeenten die de oproep doen. "Het irriteert me gewoon", zegt wethouder Financiën Marcel Elferink. "We moeten behoedzaam omgaan met gemeenschapsgeld en dat vloeit nu weg naar die commerciële partijen."

Volgens hem staan de vergoedingen voor deze bureaus ook niet in verhouding met de belastingverlaging die een burger kan verwachten bij een geslaagde procedure. "Bij de onroerendezaakbelasting gaat het vaak over een paar tientjes, en daar staat soms wel 2000 euro aan vergoedingen tegenover voor zo'n bezwaarbureau."

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn die vergoedingen ook veel te winstgevend voor de bedrijfjes. "Er is vaak sprake van een bulkmatige, geautomatiseerde aanpak. Eén druk op de knop en het bezwaar komt uit de printer of gaat rechtstreeks naar de gemeente. Dat is niet wat de wetgever voor ogen had toen de bedragen voor proceskosten werden vastgesteld."