'Nageldrogers met uv-lamp mogelijk kankerverwekkend'

Nageldrooglampen die worden gebruikt voor manicures kunnen kankerverwekkend zijn. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers van de University of California.

In nagelsalons wordt veel gebruik gemaakt van uv-lampen om gel-nagellak te laten drogen. Die nagellak blijft langer zitten dan lak uit een potje. Mensen kunnen de lamp ook thuis gebruiken.

De Amerikaanse onderzoekers ontdekten in hun laboratorium dat menselijke cellen die werden blootgesteld aan het uv-licht beschadigd raakten. Hoe langer de blootstelling, hoe meer cellen stierven.

Daarnaast namen de onderzoekers celmutaties waar die overeenkwamen met mutatiepatronen van patiënten met huidkanker.

KWF Kankerbestrijding is op de hoogte van het onderzoek en adviseert gebruikers van de uv-lampen waakzaam te zijn. "Er is nog veel onduidelijk. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang je eraan blootgesteld moet worden voordat je risico loopt. Ons advies is: als je geen risico wilt lopen, beperk dan het gebruik", zegt een woordvoerder van KWF tegen de NOS.

Om vast te kunnen stellen dat de nageldrogers inderdaad kankerverwekkend zijn, is aanvullend onderzoek nodig, zeggen ook de Amerikaanse onderzoekers. Desondanks stellen zij dat de resultaten van hun studie voor zich spreken: het veelvuldig gebruik van deze toestellen is schadelijk voor menselijke cellen.

Zeldzame vingerkanker

Bio-wetenschapper Ludmil Alexandrov kwam op het idee om het effect van de uv-lampen te onderzoeken nadat hij een tijdschriftartikel had gelezen over een meisje met een zeldzame vorm van vingerkanker. Het meisje deed mee aan schoonheidswedstrijden en nam daarvoor regelmatig een gel-manicure.

"Ik vond dat opvallend, dus ik besloot me erin te verdiepen. In verschillende medische tijdschriften werden gevallen gerapporteerd van mensen met deze zeldzame vorm van kanker, die ook regelmatig van deze manicure gebruik maakten", zegt de onderzoeker in een bericht op de website van de University of California.