De zon dimmen? Wetenschappers willen meer onderzoek klimaatinterventies

Wetenschappers moeten meer onderzoek doen naar technieken die de opwarming van de aarde kunnen beperken. Deze zogeheten klimaatinterventies zijn omstreden, maar dat is geen reden om wetenschappelijk onderzoek nu al af te kappen. Die oproep doen vijftig internationale klimaatwetenschappers, economen en beleidsonderzoekers vandaag. Klimaatinterventies zijn grootschalige menselijke ingrepen in het klimaat, met als doel de door de mens veroorzaakte klimaatverandering te beperken. Eén manier om te knutselen aan de thermostaat van de aarde is de methode waarmee zwaveldioxide zonlicht reflecteert. Dat leidt tot tijdelijke afkoeling van de aarde. "De kernboodschap is dat de publieke en politieke discussie over klimaatinterventie - hoe controversieel ook - op tijd en ook breed gevoerd moet worden," vinden de wetenschappers. "We kunnen geen enkele oplossing uitsluiten, expertise is nodig. Ook om de onbedoelde effecten op het klimaat in kaart te brengen." Terugdraaien De oproep voor meer onderzoek komt op een moment dat het debat daarover volop speelt. Om rampzalige gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan is in 2015 in Parijs afgesproken de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 graden te houden, en liefst zelfs een beperking tot 1,5 graden. Maar omdat de uitstoot van broeigasgassen nog altijd stijgt, twijfelen veel wetenschappers of dat doel gehaald gaat worden. Door de uitstoot van broeikasgassen is de gemiddelde temperatuur op aarde in 150 jaar al 1,1 graad gestegen. De verwachting is dat met de nu afgesproken maatregelen de temperatuur op aarde eind deze eeuw gemiddeld 2,7 graden hoger zal liggen dan vóór het industriële tijdperk. Om iets aan die opwarming te doen, willen sommige wetenschappers ook kijken naar klimaatinterventies. Een commissie van klimaatexperts, diplomaten en oud-politici brengt op dit moment de mogelijkheden in kaart. Later dit jaar brengt deze zogeheten Climate Overshoot Commission zijn verslag uit.

Technofix voor het klimaat? De bekendste klimaatinterventiemethode - op kleine schaal al gebruikt - is Direct Air Capture (DAC): een soort stofzuiger filtert CO2-uit de lucht en slaat het op. De grootste DAC-installatie staat op IJsland. De installatie zou in één jaar tijd uit de lucht filteren wat de wereld in drie seconden aan CO2 uitstoot. Een andere methode is het witter maken van wolken. Die reflecteren meer zonlicht en kunnen zo een verkoelend effect hebben. Wittere wolken zouden kunnen ontstaan door zoutkristallen uit zeewater met machines de wolken in te blazen. En er is de methode waarbij stofdeeltjes zwaveldioxide - op ministens 10 kilometer hoogte in de stratosfeer - zonlicht reflecteren. Minder zonlicht bereikt dan de aarde wat een verkoelend effect zou kunnen hebben. Het idee komt van vulkaanuitbarstingen, waarbij soms grote hoeveelheden zwaveldioxide in de stratosfeer terechtkomen. In het verleden leidde dat tot een tijdelijke temperatuurdaling op aarde.