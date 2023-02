'Gevolgen voor slachtoffer bij stiekem afdoen condoom zijn groot'

Het Openbaar Ministerie vindt het stiekem afdoen van een condoom tijdens seks een vorm van verkrachting, blijkt uit twee rechtszaken die vandaag dienden. Over het heimelijk afdoen van condooms - ook wel stealthing genoemd - staat niets in de wet.

Juridische experts en slachtofferinstanties zijn het eens met een van de veronderstelde slachtoffers. Zij zei in de rechtszaal dat de rechtstaat hierin achterloopt. "Het centrum voor seksueel geweld, de reguliere recherche van de politie, de zedenrecherche en het OM hebben mij verteld dat wat hij heeft gedaan misschien niet als strafbaar kan worden gerekend", zei de vrouw in een opgenomen verklaring.

In deze zaak heeft de 26-jarige Ruben R. toegegeven zonder condoom anale seks met de vrouw te hebben gehad op een tweede date. R. stelt het condoom "in the heat of the moment" te zijn vergeten en wel de intentie te hebben gehad om een condoom te gebruiken, zoals hij eerder op de avond ook had gedaan. Het OM stelt echter dat er van opzet sprake is geweest. "Dat je het vergeet, gaat er bij mij niet in", zei de officier.

De tweede zaak die vandaag diende ging om een 28-jarige verdachte die ook zonder instemming van zijn sekspartner geen condoom droeg. De man ontkent, maar stuurde na afloop wel het bericht "Okay, I thought you felt it. You will be fine" naar de vrouw. Het OM en de advocaat van de verdachte verschillen van mening over de betekenis van dit bericht.