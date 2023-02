Abbingh vijf maanden na bevalling terug in Oranje: 'Voor het eerst lang van huis'

23 september vorig jaar beviel handbalster Lois Abbingh van zoontje Lev. Ruim vijf maanden later heeft ze zich weer bij de selectie van het Nederlands team gevoegd en maakt ze zich klaar voor de Golden League-wedstrijden tegen Tsjechië (2 maart), Noorwegen (4 maart) en Denemarken (5 maart).

"Ik had zeker wel moeite om gisteren de auto in te stappen", erkent de 30-jarige Abbingh, die in Denemarken speelt en woont. "Dit is eigenlijk een eerste test voor mij om te zien hoe het is om voor een langere periode van huis te zijn."