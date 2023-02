Kamermeerderheid tegen waterafsluiting gezinnen

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat gezinnen met kinderen niet meer worden afgesloten van water. De Kinderombudsman en speciale VN-rapporteur voor water en hygiëne roepen minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in Nieuwsuur op ermee te stoppen. Ongeveer 1 procent van de huishoudens in Nederland heeft moeite om de waterrekening te betalen.

Nederland sluit huishoudens in uiterste gevallen af van water, wanneer betalingsherinneringen en het aanbieden van schuldhulp niet tot een oplossing leiden. Volgens de Kinderombudsman en de VN-rapporteur zijn kinderen daarmee de dupe van betalingsachterstanden van hun ouders, terwijl het recht op water voor kinderen in verdragen is vastgelegd.

Afsluitbeleid aanpassen

Uitzonderingen op afsluiting gelden alleen voor kwetsbare consumenten: mensen die kunnen aantonen dat ze ziek of kwetsbaar zijn en daarmee gezondheidsrisico's lopen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ook kinderen onder deze definitie gaan vallen. Minister Harbers zou daarvoor het afsluitbeleid moeten aanpassen. Tot nu toe wil de minister geen gehoor geven aan oproepen om gezinnen niet langer af te sluiten.

D66 denkt aan een noodfonds dat moet voorkomen dat mensen in armoede worden afgesloten. De overheid betaalt dan de waterrekening. "Water is een eerste levensbehoefte. Toch worden ieder jaar huishoudens afgesloten van drinkwater omdat zij de rekening niet kunnen betalen. Dat is verschrikkelijk, vooral als kinderen hiervan de dupe worden", zegt D66-Kamerlid Hulya Kat.