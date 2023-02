Gemeente Oss erkent: korfbalveld dwars over voetbalveld was niet zo slim

Oss besloot tot de aanleg van het korfbalveldje omdat twee kinderen uit de buurt daar in een brief om hadden gevraagd. "Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Achteraf kun je vaststellen dat we iets te voortvarend waren. Een paar buurtbewoners zijn hier niet zo blij mee", zegt de gemeente tegen Omroep Brabant .

De gemeente Oss gaat een net aangelegd korfbalveld in een woonwijk weer weghalen. Het ligt namelijk dwars over een voetbalveldje waar kinderen uit de buurt al jaren spelen. Veel buurtbewoners reageerden woedend.

Gisteravond was er in Oss een bewonersbijeenkomst over het korfbalveld. De emoties liepen hoog op. "Ik deed een paar maanden geleden de gordijnen open en toen stonden er opeens graafmachines om het korfbalveld aan te leggen", zei een buurtbewoonster. "We wisten allemaal van niks."

Een buurman valt haar bij: "We willen gewoon ons oude voetbalveldje terug. Het is wachten op ongelukken als je hier gaat voetballen met die korfbalpalen in het veld."

Hoeveel de aanleg van het korfbalveld heeft gekost en hoeveel geld er nodig is om twee nieuwe kunstgrasvelden naast elkaar te installeren, kan de gemeente nog niet zeggen. De woordvoerder weet ook niet waarom het korfbalveld dwars over het voetbalveld is aangelegd.