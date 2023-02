Vitesse verliest kort geding stadion Gelredome en moet 2 miljoen huur blijven betalen

Voetbalclub Vitesse heeft dinsdag een kort geding over het gebruik van stadion Gelredome na 1 oktober verloren. Dat meldt de rechtbank in Arnhem.

Vitesse zal voor woensdag de KNVB moeten laten weten waar het komend seizoen speelt. Clubs dienen de voetbalbond volgens de reglementen uiterlijk in februari te laten weten of ze beschikken over 'een stadion in Nederland voor het spelen van wedstrijden die georganiseerd zijn in het kader van betaaldvoetbalcompetities'. Als een club daar niet in slaagt staat de licentie op het spel.

Opzegging huurcontract

Ten grondslag aan de opzegging van het huurcontract van Vitesse lag het feit dat de overeenkomst stilzwijgend met maar liefst twintig jaar verlengd zou worden, tot 1 oktober 2043.

Vitesse weigerde nog langer de huur van ruim 2 miljoen euro per jaar te betalen als het huidige contract in september van dit jaar afloopt. Omdat eigenaar Nedstede de door Vitesse voorgestelde huursom van ongeveer een half miljoen euro (per jaar) voor de komende twintig jaar veel te laag vindt, ontstond er een conflict.