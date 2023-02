Knappe zege Van de Zandschulp, die voorlopig nog Nederlands beste tennisser is

Hij voelt de hete adem van Tallon Griekspoor inmiddels in zijn nek, maar Botic van de Zandschulp blijft voorlopig nog de hoogst genoteerde tennisser uit Nederland. Dat dankt hij aan een knappe zege op Karen Chatsjanov: 7-5, 6-2.

Chatsjanov is een voormalige toptienspeler, nu de nummer veertien van de wereld op het sterk bezette toernooi van Dubai.

Zo speelt Griekspoor na zijn zege in de eerste ronde mogelijk tegen mondiale nummer een Novak Djokovic, als de Serviër later op de dag qualifier Tomas Machac weet te verslaan.

Op het hardcourttoernooi had Van de Zandschulp, die de laatste weken kapte met wat pijntjes aan zijn bovenbeen, de Rus al snel gebroken. Maar dat voordeel kon hij in de eerste set niet vasthouden. Na een tweede break, in game elf, bleef onze landgenoot wel koelbloedig.

Frustraties

Chatsjanov liet vroeg in de tweede set twee breekkansen liggen, leverde direct daarna zijn opslag in en de frustraties bij de Rus namen toe. Van de Zandschulp drukte met een tweede break, waar hij zeven kansen voor nodig had, door en benutte zijn tweede matchpoint.

Virtueel staat Van de Zandschulp nu 33ste van de wereld, met drie plaatsen daarachter Griekspoor. Van de Zandschulp treft in de volgende ronde Mikael Ymer of Francesco Passaro.