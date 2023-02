Politie Italië arresteert drie smokkelaars voor migrantendrama

De Italiaanse politie heeft drie mannen gearresteerd die worden gezien als de smokkelaars van de migranten die zijn omgekomen bij een bootongeluk bij de Zuid-Italiaanse kust, afgelopen zondag. Dat meldt persbureau Reuters.

Het gaat om een man uit Turkije en twee mannen uit Pakistan. De opvarenden van het gezonken schip zouden de drie ongeveer 8000 euro per persoon hebben betaald voor de reis.

Het bevestigde dodental door het bootongeluk is opnieuw opgelopen. Reddingswerkers haalden een dode man uit zee, waardoor het aantal tot nu toe geborgen lichamen op 64 komt. Onder die doden zouden 14 kinderen zijn.

26.000 doden sinds 2014

De boot met migranten uit vooral Afghanistan, Iran, Somalië en Syrië zonk nabij Steccato di Cutro, een badplaats aan de oostkust van Calabrië. De boot was vertrokken vanuit de haven van Izmir in het westen van Turkije.

Ruim 80 mensen hebben het bootongeluk overleefd. Er is veel onduidelijkheid over het aantal opvarenden. Volgens de kustwacht zaten er ongeveer 120 mensen aan boord, maar volgens verschillende opvarenden zouden dat er ongeveer 200 zijn geweest. De zoektocht naar lichamen duurt nog voort.

In het zuiden van Italië zijn in het verleden al vaak migranten aangespoeld die via de zogenoemde Middellandse Zeeroute in Europa proberen te komen. Sinds 2014 zijn op de Middellandse Zee volgens de Internationale Organisatie voor Migratie bijna 26.000 mensen om het leven gekomen of vermist geraakt.

Europees asielpact

De schipbreuk van zondag heeft het politieke debat over migratie in het land opnieuw aangewakkerd. De Italiaanse premier Meloni zegt al vanaf haar aantreden in september dat ze de toename van het aantal migranten dat de Italiaanse kust bereikt een halt wil toeroepen.

De EU is momenteel bezig met een omvangrijk migratie- en asielpact, met afspraken over bijvoorbeeld grensprocedures en het tegengaan van mensensmokkel.

De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei eerder in een reactie op de schipbreuk dat de inspanningen voor het migratie- en asielpact moeten worden verdubbeld. Hetzelfde geldt volgens haar voor een actieplan waarmee de EU illegale migratie hoopt terug te dringen.