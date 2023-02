Rechtbank: drie klimaatactivisten A12 kregen onterecht gebiedsverbod

Drie klimaatactivisten hebben van het Openbaar Ministerie onterecht een gebiedsverbod opgelegd gekregen voor de Utrechtsebaan van de A12 in Den Haag. Dat heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld. De drie hadden alleen opgeroepen tot een blokkade, maar die had nog niet plaatsgevonden toen zij een gebiedsverbod kregen.

Vijf andere aangehouden activisten van Extinction Rebellion hebben dit gebiedsverbod wel terecht opgelegd gekregen, omdat zij eerder al hadden opgeroepen tot andere blokkades van de snelweg. Die waren er ook al geweest.

Het alleen oproepen tot een blokkade van de A12 is geen ernstige verstoring van de openbare orde, oordeelt de rechtbank. Die blokkade zelf is dat wel.

Utrechtsebaan urenlang dicht

Bij het klimaatprotest op de Utrechtsebaan in januari werden 768 mensen aangehouden. Extinction Rebellion had opgeroepen om naar Den Haag te komen om te protesteren tegen overheidssubsidie voor fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas. Het OM vond dat opruiing, hield bijna 770 activisten aan en legde gebiedsverboden op.

Vanwege het protest was de Utrechtsebaan urenlang dicht.