Vanavond op tv: Is 'stealthing' verkrachting? • Kinderen niet meer afsluiten van water • Fox News steunde leugens Trump

Is 'stealthing' verkrachting?

Het Openbaar Ministerie heeft in Dordrecht in twee aparte zaken tegen twee mannen celstraffen van een jaar geëist omdat ze tijdens de seks stiekem hun condoom zouden hebben afgedaan. Het zijn voor zover bekend de eerste zaken waarbij verdachten voor dit zogenoemde 'stealthing' worden berecht. Het begrip voor het stiekem verwijderen van een condoom staat niet in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, maar is in sommige landen - zoals Duitsland, Zwitserland en Nieuw-Zeeland - al wel strafbaar.