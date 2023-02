1000 euro STAP-budget nog steeds niet beschikbaar door problemen UWV

Dat lukte niet. Om 12.00 uur liet het UWV weten dat het loket vandaag dicht blijft. Wanneer het wel opengaat, is nog niet bekend.

Vandaag om 10.00 uur zou het loket weer opengaan, maar al meteen meldde het UWV dat er technische problemen waren. Die zouden een uur later verholpen zijn.

De storing bij het STAP-loket kan niet op korte termijn opgelost worden. Het is daarom helaas onmogelijk het loket vandaag open te stellen. De mogelijkheid om STAP-subsidie aan te vragen wordt verplaatst naar een andere datum. Meer informatie volgt later. Nogmaals onze excuses.

Later vandaag komt het UWV met meer informatie.

Voor mensen die gebruik willen maken van het fonds is het uitstel vervelend, omdat er op tijd moet worden ingelogd om aanspraak te kunnen maken op het geld. Als fonds leeg is, dan sluit het loket. Wie te laat inlogt, vist dus achter het net.

Over heel 2023 heeft de overheid 200 miljoen euro beschikbaar gesteld, die verdeeld over verschillende momenten in het jaar wordt verdeeld.