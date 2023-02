Nieuw natuurplan moet vleermuis van isolatiedood redden

Een nieuw plan van de provincies Utrecht en Overijssel moet het illegaal isoleren zonder controle op vleermuizen of andere diersoorten drastisch terugdringen, schrijft het AD.

Het is wettelijk verplicht om voorafgaand aan het isoleren van een spouwmuur te onderzoeken of er dieren tussen de muren aanwezig zijn. Toch doen huiseigenaren het nauwelijks. Meestal omdat ze niet op de hoogte zijn van de verplichting, soms omdat het te duur is: een dergelijk onderzoek kost al snel tussen de 3500 en 4000 euro.

Sommige beschermde vogel- en vleermuissoorten vertoeven graag in spouwmuren en daken, maar worden bij het isoleren van een woning verstikt of verjaagd. Er zijn ook natuurvriendelijke isolatiebedrijven actief, die vóór het isoleren de dieren naar buiten lokken en hen daarna met speciale nestkasten en vleermuiskasten aan de muur een nieuw thuis bieden. Deze methode wordt nog maar op kleine schaal toegepast.

Een nieuwe opzet van die isolatieonderzoeken van de provincies Utrecht en Overijssel moet de dieren onder daken en in spouwmuren daarom beter gaan beschermen. In plaats van een individueel onderzoek laten gemeentes dan in een hele wijk een muuronderzoek uitvoeren.

Trainingen volgen

Hoe vaak er illegaal wordt geïsoleerd is niet bekend. Tijs de Bree, gedeputeerde van de provincie Overijssel, denkt dat het veelvuldig gebeurt. "We weten dat er volop huizen worden geïsoleerd, maar we krijgen zelden de aanvraag om daar de juiste vergunning of ontzetting voor te verlenen. Dan weet je dat het vaak helaas niet op de goede manier gebeurt", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Sommige isolatiebedrijven kijken voordat ze aan de slag gaan wel met een camera in de muur, maar daar zijn de dieren lang niet altijd goed op te zien, met als gevolg dat vleermuizen, mussen en gierzwaluwen door het isolatiemateriaal aan hun einde komen.

De provincies vragen inwoners, gemeenten en isolatiebedrijven om samen te werken en zoveel mogelijk vogels en vleermuizen van de isolatiedood te redden. Bedrijven wordt gevraagd trainingen te volgen en gemeentes stellen een plan op om de beschermde dieren ook weer terug te laten komen.

Kolonies redden

Voor de inwoners gaat het vooral om een bijdrage aan de extra kosten, die kunnen oplopen tot zo'n 300 tot 500 euro boven op de isolatieprijs van tussen de 1500 en 2000 euro. Volgens De Bree is dat inderdaad een flinke bedrag, "maar wel een stuk voordeliger dan het zou moeten zijn", verwijzend naar het dure individuele onderzoek.

Toch hebben niet alle vleermuizen baat bij deze oplossing. René Janssen van de Stichting Ecologisch Vleermuisonderzoek Nederland maakt zich met name zorgen over vleermuissoorten die te groot zijn om van de vleermuiskasten gebruik te maken.

Hij stelt in het AD voor om deze soorten met rust te laten en de bewoners van het huis te compenseren voor hun hoge energierekening: "Het gaat om gemiddeld zeven woningen per stad, dat kan best. En je redt die kolonies: als er eentje weg is, is die voorgoed weg".